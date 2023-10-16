وزير الزراعة الموريتاني لـ"الخليج 365": إحلال السلام في العالم هو توجه في بلادنا

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد في تصريحات لـ"سبوتينك" على هامش منتدى الاستثمار العالمي الثامن في أبو ظبي، أن "العالم بحاجة لتجاوز التوترات السياسية والحروب والمشكلات الثنائية بين البلدان لتحقيق التنمية المستدامة والحروب والمشكلات الثنائية"، لكنه عبّر عن تفاؤله بتجاوز هذه العوائق في المستقبل.

كما أشار وزير الزراعة الموريتاني، إلى أن بلاده تدعم إحلال السلام في العالم، مؤكدا أنه "توجه موريتاني".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت موريتانيا مشروع "باديسام"، الذي يهدف إلى دعم التنمية والابتكار بالقطاع الزراعي في البلاد، في 32 بلدية في 6 مقاطعات، بولايات غورغول ولبراكنة ولعصابة.

والمشروع ممول من البنك الدولي، بغلاف مالي يبلغ 50 مليون دولار أمريكي، على مدى 6 سنوات.

وقال وزير الزراعة الموريتاني، أمم ولد بيبات، في حفل إطلاق المشروع، أنه يأتي "تنفيذا لسياسة واستراتيجية القطاع المتعلقة بإعطاء دفع جديد للزراعة في بلاده، لكي تتبوأ مكانتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق الآمال المعقودة عليها، من أجل الحصول على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية"، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

وأوضح بيبات أن المشروع "يهدف إلى إنجاز برامج طموحة ستساعد على الاستغلال الأمثل والمستديم للموارد المائية، من خلال إقامة العديد من الاستصلاحات الهيدروزراعية وعصرنة نظم الري".

6 أكتوبر, 16:17 GMT

وانطلقت، اليوم الاثنين، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.

ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، بحسب مراسل "الخليج 365".

ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.

ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.