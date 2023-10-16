بوتين والسيسي يجريان محادثة هاتفية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان، فإن بوتين اتصل بالسيسي، اليوم الاثنين، حيث ناقش الرئيسان خلال الاتصال آخر الأحداث الإقليمية والتصعيد في قطاع غزة.

وقال المكتب الرئاسي المصري: "جرى النقاش حول الخطوات الدبلوماسية للسيطرة على الوضع ومنع انتشار العنف والصراع".

يشار إلى أن رئيسي البلدين "اتفقا على أهمية دعم وقف إطلاق النار وضمان سلامة المدنيين".

وأضاف المكتب الرئاسي المصري أن "الرئيسين اتفقا أيضا على ضرورة العمل الجاد لإزالة أسباب الأزمة، خاصة فيما يتعلق باستمرار غياب الآفاق السياسية لحل المسألة الفلسطينية".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين أجرى اتصالات مع زعماء دول كل من سوريا وإيران ومصر وفلسطين، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووفقا لأوشاكوف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتابع باهتمام تطورات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.