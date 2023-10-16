"حزب الله" يعلن قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة... والجيش الإسرائيلي يرد

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من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن "قواته على الحدود اللبنانية تعرضت لإطلاق نار من لبنان وقامت المدفعية بالقصف على مصدر إطلاق النار".
وذكر، في بيان له، أنه "بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في خراج بلدتي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها".
يشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم التاسع على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
ونشر "حزب الله"، السبت الماضي، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون، مشيرا إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع في "الرادار" و"رويسات العلم" و"السماقة" و"زبدين" و"رمثا"، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
أمس, 15:03 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".