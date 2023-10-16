شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: غزة تعاني من نقص حاد في المياه والغذاء والوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي يفر فيه مئات الآلاف من الأشخاص إلى جنوب قطاع غزة، هربا من الغزو البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوقع، بدأت الإمدادات الأساسية في النفاد، بحسب ما قاله عاملون في الأمم المتحدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن المستشفيات في قطاع غزة لم يتبق لديها من الوقود سوى ما يكفي لمدة 24 ساعة لتشغيل مولدات الطوارئ.

وحذرت الوكالة في تقريرها الأخير بشأن الوضع هناك، من أن وقف تشغيل المولدات سيعرض آلاف المرضى "لخطر مباشر".

إمدادات الكهرباء

وقطعت دولة الاحتلال إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه.

ودعا جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين المدنيين في شمال غزة مجددا، إلى إخلاء المكان والتوجه إلى الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي، في ظل تزايد المؤشرات على أن الغزو البري صار وشيكا.

وغادر المنطقة بالفعل أكثر من 600 ألف شخص.