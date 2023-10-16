شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف21 مستشفى في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف 21 مستشفى في غزة بشكل مباشر، على من فيها من جرحى ومرضى.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تعمل في وضع صحي منهار، في ظل انعدام الكهرباء والأدوية والمياه.

عرقلة حركة الأطقم الطبية

وأكدت أنها فقدت الكثير من الطواقم الطبية أثناء عمليات القصف الإسرائيلي، لافتة إلى أن طائرات الاحتلال دمرت معظم الطرق والمفترقات في قطاع غزة، مما عرقل حركة الأطقم الطبية.

كما دمر الاحتلال 20 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، موجهة نداء استغاثة لفتح ممرات إنسانية لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، لإنقاذ حياة الجرحى.

وفي السياق أفادت فرق الدفاع المدني أن مقرها في منطقة تل الهوا بمدينة غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

نزوح مليون شخص

كان منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، صرح أن حوالي مليون شخص نزح من شمال قطاع غزة الساحلي إلى جنوبه قبل اجتياح بري متوقع للقوات الإسرائيلية.

وقال "جريفيث" اليوم الاثنين: "إن اهتماماتي الرئيسية الآن هي إدخال مساعدات إلى غزة". وأضاف: "إن من الأهمية بمكان مساعدة النازحين، إضافة إلى أولئك الموجودين بالفعل في جنوب غزة. لأنهم لا يريدون الخروج من غزة".