شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2808 شهداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المكتب الإعلامي في غزة اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 2808 وإصابة أكثر من 10850 آخرين جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحفي، إن 3731 مبنى سكنيا تضم 10500 وحدة سكنية دمرتها هجمات الاحتلال بشكل كلي.

وأضاف معروف، أن نحو 10 آلاف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، فيما تضررت 18 مدرسة بشكل بالغ و150 مدرسة تضررت بأضرار متفاوتة.

شمال قطاع غزة

في نفس السياق، صرح منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، أن حوالي مليون شخص نزح من شمال قطاع غزة الساحلي إلى جنوبه قبل اجتياح بري متوقع لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال "جريفيث" اليوم الاثنين: "إن اهتماماتي الرئيسية الآن هي إدخال مساعدات إلى غزة".

وتابع: "إن من الأهمية بمكان مساعدة النازحين، إضافة إلى أولئك الموجودين بالفعل في جنوب غزة. لأنهم لا يريدون الخروج من غزة".