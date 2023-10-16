شكرا لقرائتكم خبر عن برى: مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء خطر على الأمن القومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى التلويح الإسرائيلى بمخطط تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة باتجاه شبه جزيرة سيناء، محذرا من مخاطر ذلك على الأمن القومى العربى والإسلامى والقضاء على القضية الفلسطينية.



جاء ذلك فى كلمة ألقاها عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) فى المؤتمر الطارئ الذى عقد فى الجزائر على مستوى رؤساء المجالس النيابية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى بدعوة من رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى إبراهيم بو غالى، ويناقش تداعيات العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة.



وأكد برى على حق الشعب الفلسطينى فى نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة، من أجل تحقيق حلمه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



ودعا برى إلى الإسراع فورًا فى تشكيل وفود حكومية من دول المنظمة تتحرك وتتوزع على كافة عواصم القرار فى العالم لوقف حرب الإبادة التى تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والضغط أيضًا من أجل وقف كل مشروعات التهويد التى تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والمسجد الأقصى لا سيما مشروعات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.