رئيس مجلس النواب اللبناني: مرور مشروع التهجير في غزة سيكون سقوطا للأمن القومي العربي

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وأشار إلى أن هناك "مشروعا إسرائيليا ينفذ الآن فوق جغرافيا قطاع غزة بالدم والنار والتدمير ويتبارى المستويان السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي بالتباهي بإعلانه وكشف نياته من خلال العودة الى التلويح بمخطط الترانسفير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة باتجاه شبه جزيره سيناء".
14 أكتوبر, 18:51 GMT
وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني "أحقية الشعب الفلسطيني، الاستمرار في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق حلمه بالعودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى"الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين".
9 أغسطس, 19:08 GMT
كما صدر عن الاجتماع قرار بـ"توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام".
وقرر اجتماع مجلس الأمن القومي المصري كذلك، اليوم الأحد، "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
4 يوليو, 05:39 GMT