إعلام حكومي: مؤتمر دولي في مصر السبت المقبل حول تطورات القضية الفلسطينية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مصادر رفيعة المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن "هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لعقد قمة إقليمية دولية حول القضية الفلسطينية، يوم السبت المقبل".
يذكر أن دعوات عقد القمة وجهت لعدد من الرؤساء حول العالم، وشملت قادة عرب وأعضاء من مجلس الأمن.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، أن "السلطات المصرية لم تتلق حتى الآن التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة لها، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".
وحذرت مصر، الجمعة الماضية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم، خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبا، وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية، بالامتناع عن الإقدام على تلك الخطوات التصعيدية، لما سيعقبها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
أمس, 13:59 GMT