شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يدعو إلى مزيد من الجهود لتطوير منظومة القضاء العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الاجتماع الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد اليوم الاثنين في بغداد.

وأكد وزير العدل، حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، منذ تأسيس جامعة الدول العربية على دعمها، والتعاون المستمر لتعزيز العمل المشترك بين أعضائها؛ بما يساعد على التطوير في شتى المجالات بما فيها المجال العدلي.

تطوير منظومة العمل القضائي

ودعا الدكتور الصمعاني، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، إلى بذل مزيد من الجهود في اجتماع الدورة الحالية بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بما يساعد على تطوير منظومة العمل القضائي والعدلي والقانوني العربي المشترك.

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات ومشاريع القوانين العربية، منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وغيرها من الموضوعات.