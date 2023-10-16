شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 13 صحفيًا فلسطينيًا وإصابة 20 بجروح وفقدان اثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 13 صحفيًا فلسطينيًا، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إضافة إلى إصابة عشرين بجروح، وفقدان اثنين.

وأشارت النقابة إلى أن نحو 50 مؤسسة إعلامية وصحفية دُمرت بالكامل، وقصف وتدمير 20 منزلاً للصحفيين.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ولفتت إلى أن انقطاع الكهرباء والإنترنت عن قطاع غزة تسبب في فقدان عملية نشر وتوثيق وتصوير الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

ودعت النقابة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين والعمل مع كل الجهات الدولية، لفضح انتهاكاتهم الخطيرة للقانون الدولي بحق الصحفيين.

عدد الشهداء الفلسطينيين

كان أعلن المكتب الإعلامي في غزة اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 2808 وإصابة أكثر من 10850 آخرين جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحفي، إن 3731 مبنى سكنيا تضم 10500 وحدة سكنية دمرتها هجمات الاحتلال بشكل كلي.

وأضاف معروف، أن نحو 10 آلاف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، فيما تضررت 18 مدرسة بشكل بالغ و150 مدرسة تضررت بأضرار متفاوتة.