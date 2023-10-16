المؤتمر الشعبي السوداني لـ"الخليج 365": الصراع على السلطة قد يطيل أمد الحرب بين الجيش والدعم السريع

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وتابع: "لكن الشيء المشترك بين الجيش والدعم السريع هو محاولة الاستئثار بالسلطة، وهم لا يسمعون الآن صوت المدنيين ولا السياسيين ولا حتى القوى الإقليمية".
وأشار عمر إلى أن "الجيش والدعم السريع مستمران في الحرب، التي دخلت شهرها السابع"،ومضى، قائلا: "وفي اعتقادي أنه لن يستطيع أي من الطرفين القضاء على الآخر وحسم الحرب، التي تمثل معاناة طويلة ويمكن أن تؤدي إلى تقسيم الشعب السوداني".
أمس, 17:06 GMT
ويرى كمال عمر، أن "الأمور يمكن أن تسير نحو الحل عن طريق الضغوط الدولية، ومن الممكن أن يقوم مجلس الأمن بوضع السودان تحت البند السابع للمجلس، وهذه الاحتمالات مرجحة لأن أطراف الصراع لا يسمعون صوت السودانيين الآن، لكن صوت المجتمع الدولي القادر، والذي يملك الكثير من الأدوات يمكنه الضغط على الأطراف من أجل الانصياع لعملية التفاوض ووقف الحرب".
وأكد عمر أن "قرار المجتمع الدولي ربما يكون الضاغط الأكبر على الأطراف للقبول بالتفاوض، لأن السودان جزء من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ونحن لدينا أخطاء سابقة في التعامل مع لجان التحقيق الدولية، وخلال السنوات الماضية، ساعدت في وضع السودان تحت مظلة البند السابع لمجلس الأمن، عندما رفض التعامل معها في عهد البشير، فكتبت اللجنة تقريرها وقدمته لمجلس الأمن، والذي أحاله للمحكمة الجنائية الدولية بقرار، وأصبحت المحكمة ذات اختصاص رسمي في الشأن السوداني، وطالبت بالقبض على الرئيس السابق عمر البشير".
12 أكتوبر, 08:49 GMT
وتابع: "أتمنى أن ينصاع البرهان لصوت العقل وأن يستفيد من التجربة السابقة للبشير، والذي أهان المجتمع الدولي، وقال إنه "تحت الحذاء"، فكانت نهايته في المحكمة الجنائية الدولية، لذا يجب على البرهان أن يتعاون مع اللجنة ويقبل التحقيق ويقدم ما لديه من دفاع قانوني".
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأكد القرار الحاجة الملحّة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
وتقدمت المملكة المتحدة بمشروع القرار نيابة عن ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، تتألف البعثة، وفقا للقرار، من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية، مدتها عام واحد.
10 أكتوبر, 00:07 GMT
ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون بصورة كاملة، مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها، كما دعا المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.
ويشهد السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة في أنحاء السودان.
ويسعى كل من طرفي النزاع إلى السيطرة على مقرات حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية، واتفق الطرفان عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.