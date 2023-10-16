شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني في ألمانيا ينتقد تقييد الفعاليات التضامنية مع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد السفير الفلسطيني في العاصمة الألمانية برلين ليث عرفة، تقييد الفعاليات التضامنية مع فلسطين في ألمانيا.

وقال عرفة في تعليق صادر في برلين اليوم الاثنين: "أشعر بقلق عميق حيال رد الفعل المبالغ فيه على مظاهرة مناوئة للعدوان جرت في برلين أمس".

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن مظاهرة "فلسطين الحرة" كانت دعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وللحفاظ على حقوق الإنسان".

المجتمعات الحرة

وتابع عرفة: "من المحزن أن يتم تقييد هذه الدعوات بطريقة تتعارض مع قيم المجتمعات الحرة".

وأشار إلى أن فلسطينيا-ألمانيًا قُتِل أخوه الأسبوع الماضي في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ذكر له أنه يشعر أن ألمانيا ستحرمه من حق الحزن على أخيه.

الأعلام الفلسطينية

وتجمع نحو 1000 شخص في ساحة بوتسدام في برلين حمل العديد منهم الأعلام الفلسطينية ولافتات تنتقد العدوان الإسرائيلي.

واعتبرت الشرطة هذه المظاهرة غير مصرح بها نظرا لحظر سابق على التجمعات، وتدخلت الشرطة وأخلت الساحة.