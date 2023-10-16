شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة ضد الإنسانية.. 26 طعنة تنهي حياة طفل فلسطيني في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جنازة ومراسم دفن طفل فلسطيني أمريكي مسلم عمره 6 سنوات اليوم الاثنين في إحدى ضواحي شيكاجو بعد أن طعنه حتى الموت مطلع الأسبوع رجل تقول الشرطة إنه استهدفه هو ووالدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.

وتُقام صلاة الجنازة على جثمان الطفل وديع الفيومي، في مسجد في بريدجيفيو، بولاية إيلينوي، جنوب غرب شيكاجو، بحسب بيان صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير".

وقال أحمد رحاب، رئيس مكتب كير في شيكاجو، في بيان "هذا يوم ثقيل كنا نأمل ألا يأتي أبدا، وكما يقولون فإن أصغر النعوش أثقلها".

العدوان الإسرائيلي

وستقام الجنازة في منطقة تسمى "فلسطين الصغيرة" بسبب كثرة الأمريكيين من أصل فلسطيني بها.

ويأتي مقتل الطفل وديع الفيومي على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الشرطة إن الطفل وديع ووالدته، حنان شاهين "32 عاما"، تعرضا لهجوم من مالك المنزل الذي تستأجره الأسرة يوم السبت في بلدة بلينفيلد، على بعد نحو 64 كيلومترا جنوب غربي شيكاجو.

جرائم كراهية

وتعرض الطفل لنحو 26 طعنة بينما أصيبت والدته بجروح متعددة، ومن المتوقع أن تنجو.

وقال مسؤول بالمنطقة إن المشتبه به، جوزيف تشوبا "71 عاما"، اتُهم بالقتل من الدرجة الأولى ومحاولة القتل من الدرجة الأولى وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية والضرب بسلاح مميت.