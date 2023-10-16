شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ومراعاة مصالح الفسطينيين خلال الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، وذلك في اتصالات هاتفية مع قادة دول المنطقة.

وأشار يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية، إن الرئيس الروسي تحدث أولا مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والسوري بشار الأسد.

مستجدات التصعيد في قطاع غزة

وأجرى بوتين اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحثا خلاله الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الجانبين استعرضا التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

واتفق الرئيسان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأكد بوتين والسيسي ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.

وتحدث بوتين للتليفزيون اليوم الاثنين، قائلا إنه يجب حسم القضايا الإنسانية في الصراع، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين الروس يعيشون في المنطقة.