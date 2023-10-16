شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة تعلن توجيه رشقة الـ100 صاروخ لاستهداف سديروت وعسقلان وأسدود وبئر السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المقاومة الفلسطينية ، الإثنين، أنها وجهت ضربة صاروخية بأكثر من 100 صاروخ استهدفت مدن ومحيط غلاف غزة، وفقا لسكاى نيوز الإخبارية.

وقالت الحركة إن الصواريخ استهدفت سديروت، عسقلان، أسدود، بئر السبع ونتيفوت وصولاً إلى تل أبيب والقدس.

تستمر حماس في إطلاق رشقات صاروخية من حين لآخر على مدن وبلدات إسرائيلية. وأفاد مراسلنا، عصر الإثنين، بإطلاق "دفعة صاروخية ثقيلة" على معظم بلدات غلاف غزة.

وفيما يخص ضخ المياه إلى غزة، فقد ذكر مسؤول ب المقاومة الفلسطينية أن إسرائيل لم تستأنف هذه العملية.

وأضاف: "يضطر المواطنون لشرب مياه غير صالحة، وذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".