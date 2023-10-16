مركز المصالحة: الإرهابيون يستعدون لشن هجمات على المدنيين والعسكريين السوريين والروس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كوليت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة خفض التصعيد بإدلب تستعد لتنفيذ هجمات على المدنيين والقواعد العسكرية الروسية والسورية وكذلك البنية التحتية المدنية باستخدام طائرات مسيرة وراجمات بعيدة المدى معدلة".

وأكد الأميرال أن "قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة".

أمس, 19:50 GMT

وأضاف أن طيران التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، ويحلق في انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.

وقال كوليت: "تم رصد حالة انتهاك واحدة للتحالف لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019، تتعلق بطائرات مسيرة لم يتم تنسيق رحلاتها مع الجانب الروسي".

وبحسب معلوماته، فإنه "تم رصد ثلاثة خروقات خلال 24 ساعة في منطقة التنف من طائرتين مقاتلتين من طراز إف- 16 وطائرة مسيرة متعددة الأغراض MQ-1C تابعة للتحالف".

وأفاد نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل أربع هجمات على مواقع للقوات السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وفي محافظة حلب - قصف واحد، في محافظة اللاذقية – اثنان، في محافظة حماة – قصف واحد. وأصيب جندي سوري.