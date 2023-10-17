شكرا لقرائتكم خبر عن في اتصالات بزعماء 3 دول.. السيسي يبحث سبل إيصال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، سبل إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي مساء الاثنين، من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

رئيسة الوزراء الإيطالية

وفي اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، استعرضا آخر تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة للحيلولة دون توسع التصعيد.

كما ناقشا إمكانيات توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

رئيس وزراء كندا

وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضًا اتصالًا هاتفيًا، من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة ومنع توسعها، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.