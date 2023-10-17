شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: شاحنات تحمل مساعدات لغزة تتحرك باتجاه معبر رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة رويترز للأنباء إن شاحنات تحمل مساعدات لغزة تتحرك من العريش المصرية باتجاه معبر رفح.

ونقلت عن شاهد قوله، إن شاحنات تحمل مساعدات لقطاع غزة تتجه من العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية باتجاه معبر رفح.

ولم يتضح متى أو ما إذا كان المعبر سيُفتح، حسبما ذكرت رويترز.

الاحتلال يرفض التعاون

قالت مصر يوم الاثنين إن دولة الاحتلال الإسرائيلية لا تتعاون في توصيل المساعدات إلى غزة وإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية، عبر المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه بشكل كامل، ما يترك مئات الأطنان من الإمدادات عالقة.

وأعلنت أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري في الأيام الماضية، لكنه صار غير مؤهل للعمل بسبب قصف الاحتلال على الجانب الفلسطيني.

والمعبر هو مدخل حيوي محتمل للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة المحاصر.