شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين المحتلة.. صافرات الإنذار تجبر بلينكن ونتنياهو على الاحتماء بملجأ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اضطر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الاحتماء في ملجأ مع إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من هجمات صاروخية في فلسطين المحتلة.

وكان بلينكن ونتنياهو يجتمعان مع كبار مسؤولي الاحتلال، عندما انطلقت صافرات الإنذار بالقرب من مكتب نتنياهو للتحذير من هجوم صاروخي.

5 دقائق في المخبأ

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله: "خلال اجتماع بلينكن ونتنياهو، انطلقت صافرات الإنذار من غارات جوية واحتموا في مخبأ لمدة 5 دقائق".

وجرى توجيه العاملين في وزارة الخارجية الأمريكية والصحفيين المرافقين للوفد للنزول عبر سلم عميق حتى توقفت الصافرات، ورُفع الأمر الخاص بالتوجه إلى الملاجئ.