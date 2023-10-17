شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحذير الاحتلال.. العاملون بمستشفى في رفح يرفضون إخلاءه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض العاملون في المستشفى الكويتي التخصصي في مدينة رفح بقطاع غزة إخلاء المستشفى رغم تحذيرات قوات الاحتلال.

وقال صهيب الهمص مدير المستشفى أمس الاثنين، إنه تلقى تحذيرًا ثانيًا من سلطات الاحتلال لإخلاء المنشأة، لكنه أكد أن العاملين فيه لن يغادروه.

المساعدات الإنسانية

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "من المهم السماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر معبر رفح دون تأخير".

وأضاف أن رئيس المكتب مارتن جريفيث سيتوجه إلى القاهرة اليوم الثلاثاء.

ويعيش أكثر من مليوني شخص في غزة تحت الحصار منذ شنت دولة الاحتلال قصفًا مكثفًا على القطاع وحاصرته في السابع من أكتوبر الحاليّ.