شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء العراقى يدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لتعارضه مع القوانين والاتفاقيات الدولية.



وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن زيدان استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حيث تم بحث العدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.



وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على دعم العراق الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة.



على جانب متصل، أعلنت قيادة الشرطة العراقية عن ضبط أسلحة وأعتدة ومواد غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد.



وقالت القيادة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن "قوات الشرطة نفذت عمليات تفتيش عن السلاح غير المرخص في مناطق (حي البساتين، الشعب، الزعفرانية، المدائن، الثعالبة)"، أسفرت عن ضبط 12 بندقية مختلفة الأنواع، و7 مسدسات مختلفة الأنواع.