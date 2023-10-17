شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين التونسيين ينتقد انحياز الإعلام الدولي للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار انحياز الإعلام الدولي للاحتلال، وقال: "ما يحدث في كثير من وسائل الإعلام العربية والدولية من انحياز لوجهة النظر الصهيونية، ليس مجرد اخلالات مهنية، بل هي جريمة متكاملة تضرب في العمق أسس مهنة الصحافة بوصفها المدافعة عن الحقيقة".

ونفذ صحفيون في تونس أمس الاثنين، وقفات في العاصمة وفي عدة مؤسسات إعلامية في باقي الجهات، تضامنًا مع الصحفيين الفلسطينيين.

الصحافة ليست جريمة

وقال ندبار في وقفة أمام مقر النقابة شارك فيها السفير الفلسطيني بتونس هايل الفاهوم: "الصحافة ليست جريمة ودمنا ليس رخيصًا، كما نرى دمنا أصبح رخيصًا لدى النظام الأممي".

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين يوم الاثنين، سقوط 11 قتيلًا في صفوف الصحفيين تحت القصف الاسرائيلي لقطاع غزة وجرح 20 آخرين، بجانب اثنين في عداد المفقودين، كما دمرت 50 مؤسسة صحفية في غزة.