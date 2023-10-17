شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تصف الأسرى بـ"الضيوف" وتلمح إلى إطلاق سراح الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأسرى المحتجزون لديها، بأنهم "ضيوف" سيُطلق سراحهم عندما تسمح الظروف بذلك، مشيرة إلى أنها ستستخدمهم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجوم الاحتلال.

وقال خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، حسبما نقلت قناة تابعة للحركة على تيليجرام، إن حماس لن تدخر جهدًا في استخدام الأسرى لديها وسيلة لتحرير 6000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

بينما قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، في تصريحات منفصلة، إن غير الإسرائيليين "ضيوف" سيجري إطلاق سراحهم عندما تسمح الظروف بذلك.

إطلاق سراح الأسرى الأجانب

وأضاف أبو عبيدة: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراح المحتجزين من الجنسيات المختلفة، عندما يتاح ذلك ميدانيًا".

وأوضح موسى أبو مرزوق، وهو مسؤول كبير آخر في حماس، إن استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يحول دون إطلاق سراح الأسرى الأجانب.

وقال مشعل: "هناك 6000 أسير وأسيرة في السجون الصهيونية، والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كل الأسرى".

وتابع: أن الحركة لديها "أسرى من الجنود الصهاينة من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة".