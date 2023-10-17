شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: مليون فلسطيني نزحوا من غزة منذ بدء قصف الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن عدد النازحين إلى جنوب قطاع غزة منذ بدء التصعيد بلغ ما يقارب مليون فلسطيني، منهم أكثر من 400 ألف يقيمون في منشآتها.

وأشارت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، إلى أن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي إمدادات إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحاليّ، داعية إلى الرفع الفوري للحصار، والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية.

وأكدت أن سكان غزة يعانون انقطاع المياه والكهرباء والوقود نتيجة الحصار الجائر، مشيرة إلى مقتل 14 شخصًا من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب.

مليونا دولار من المملكة للأونروا

سلم نايف السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ولدى دولة فلسطين (غير مقيم)، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، شيكًا بالإسهام السنوي المقررة للوكالة بقيمة مليوني دولار.

وأفادت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبر حسابها على منصة" إكس"، أن دعم "الأونروا" جاء لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.