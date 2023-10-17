شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي يدين استهداف المدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدين استخدام العنف ضد المدنيين في قطاع غزة.

وصوّت 5 أعضاء لصالح مشروع القرار ورفضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت، وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الأصوات الخمسة التي صوّتت لصالح مشروع القرار ليست كافية لتمريره.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

ووصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن عقب التصويت بأنه "رهينة لطموحات الدول الغربية"، وقال: "هذا هو السبب الوحيد لفشله في إرسال إشارة جماعية واضحة وقوية تهدف إلى تهدئة الوضع".

وأكد أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والمخاطر العالية للغاية لانتشار الصراع.