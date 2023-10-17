شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: استمرار انتهاكات إسرائيل يستدعى مزيدا من العمل العربي المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في الأراضي الفلسطينية يستدعي المزيد من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي الذي توغل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة، مجددا موقف بلاده الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني التقى وزراء العدل العرب المشاركين في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته 39 المتعددة الذي تستضيفه العاصمة بغداد، حيث أشاد السوداني بجهودهم في عقد الاجتماع ومخرجاته التي تصب في تعزيز التعاون العربي بمجال تبادل الخبرات القانونية والعدلية.



وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تطلع بلاده لإقامة أفضل العلاقات مع أشقائها العرب والتعاون البناء في مختلف المجالات والعمل المشترك لخدمة القضايا وتقدم البلدان العربية وازدهار شعوبها.



وفي السياق أكد رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، أهمية موقف ودور الاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد الحاصل داخل الأراضي الفلسطينية وإدانة المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.



وقال مكتب رئيس الائتلاف - في بيان - إن المالكي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيل ، حيث جرى بحث مستقبل علاقات العراق مع دول الاتحاد الاوروبي، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة الأحداث الجارية في قطاع غزة .



وطالب بضرورة إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، معربا عن موقف العراق الرافض لدعوات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة الذي تدعو له قوات الاحتلال الإسرائيلي.



من جانبه، أعرب السفير توماس سيلر عن رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع آفاق التعاون مع العراق، متمنيا إنهاء حدة الصراع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط .