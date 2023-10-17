مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن: يجب محو المقاومة الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن إن المقاومة الفلسطينية "تسعى لإبادة اليهود ويجب على إسرائيل أن تمحوها".

وقال المندوب الإسرائيلي "يجب على إسرائيل أن تمحو المقاومة الفلسطينية من أجل حماية نفسها وليس من أجل الانتقام"على حد زعمه.

جاء حديث المندوب الإسرائيلي خلال جلسة في مجلس الأمن، حيث تم إفشال مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته".