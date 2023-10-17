شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يصل الأراضي المحتلة غدًا الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فلسطين المحتلة غدًا الأربعاء، وسط أسوأ تصعيد للعنف منذ سنوات.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض أمس الاثنين، إن الرئيس جو بايدن سيسافر بعد ذلك إلى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

أعمال الكراهية

وعلّق بايدن، على قتل رجل أمريكي طفلًا مسلمًا بـ26 طعنة وإصابة والدته في ولاية إلينوي، قائلًا إن أفراد أسرة الصبي مسلمون فلسطينيون "جاءوا إلى أمريكا بحثًا عما نسعى إليه جميعًا، مأوى للعيش والتعلم والصلاة في سلام".

وأضاف في بيان: "هذا العمل المروع من أعمال الكراهية ليس له مكان في أمريكا".

وتابع عبر حسابه الرسمي على "إكس": "شعرت أنا وجيل بالاشمئزاز عندما علمنا بالقتل الوحشي لطفل ومحاولة قتل والدته في إلينوي. تعازينا وصلواتنا مع العائلة".

وأكمل: "كأميركيين، يجب علينا أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية، لقد قلت مرارًا وتكرارًا إنني لن أصمت في وجه الكراهية".