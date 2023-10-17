الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 مواطنا من مدينة الخليل

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الثلاثاء، 13 مواطنا، من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الانباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، منها نمرو، ورأس الجورة، وأبو كتيلة، وعيصى، والجلدة، واعتقلت كلا من: عزيز دويك، وماهر بدر، وجمال النتشة، وعيسى الجعبري، ونزار رمضان، ونزار شحادة، وباسم الزعارير، وصبحي قفيشة، وزيد الجنيدي، وفتحي الجولاني، ونضال القواسمة، وعيسى صالح، وفايز مسك.