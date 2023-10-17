شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية تشادية حول تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره التشادي محمد صالح النظيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر، مع نظيره التشادي، الذي يقوم بزيارة الجزائر للمشاركة في النسخة الـ20 للاجتماع الوزاري لدول أفريقيا ودول شمال أوروبا.



واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على عدد من الخطوات الرامية لتوطيد العلاقات الجزائرية التشادية، خاصة تنظيم الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين مطلع العام المقبل، وتكثيف التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين لاستغلال الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية.



وتبادل الطرفان الفرصة لتبادل الآراء حول التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وكذلك حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل.