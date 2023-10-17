شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ارتكب 371 "مجزرة" بحق عائلات في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة مساء الاثنين، إن الاحتلال ارتكب 371 مجزرة بحق عائلات في غزة، جراء هجمات اليوم العاشر.

وذكر بيان المكتب، أن تلك العائلات "قُصفت منازلها فوق رؤوس قاطنيها دون سابق إنذار أو تحذير، نتج عنها 1981 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وأضاف أن عدد القتلى في تلك العائلات تفاوت بين 3 إلى 42، وبعضها مُسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدني.

مليون نازح في غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن عدد النازحين إلى جنوب قطاع غزة منذ بدء التصعيد بلغ ما يقارب مليون فلسطيني، منهم أكثر من 400 ألف يقيمون في منشآتها.

وأشارت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، إلى أن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي إمدادات إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الحاليّ، داعية إلى الرفع الفوري للحصار، والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية.

وأكدت أن سكان غزة يعانون انقطاع المياه والكهرباء والوقود نتيجة الحصار الجائر، مشيرة إلى مقتل 14 شخصًا من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب.