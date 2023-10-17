شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب موقفه من الاحتلال.. ماليزيا تنسحب من معرض فرانكفورت للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انسحبت وزارة التعليم الماليزية من المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام، متهمة المنظمين باتخاذ موقف مؤيد للاحتلال الإسرائيلي.

جاءت قرار ماليزيا بالانسحاب مما يعد أكبر معرض كتاب في العالم بعد أن قالت الجمعية الأدبية "ليتبروم"، إنها ستؤجل حفلًا لمنح جائزة لمؤلف فلسطيني عن روايته في هذا الحدث.

وأعلن منظم المعرض أيضًا على موقع "فيس بوك" أنه سيجعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية "مرئية بشكل خاص" في نسخة هذا العام.

عنف الاحتلال في غزة

وقالت وزارة التعليم الماليزية في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين: "الوزارة لن تغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه الاحتلال في فلسطين، والذي ينتهك بوضوح القوانين الدولية وحقوق الإنسان."

وأضافت، أن "قرار (الانسحاب) يتماشى مع موقف الحكومة بالتضامن وتقديم الدعم الكامل لفلسطين".

دعم ماليزيا للقضية الفلسطينية

وتدعم ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة منذ فترة طويلة القضية الفلسطينية، وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم هذا الأسبوع، إنه لا يتفق مع الضغوط الغربية للتنديد بحماس.

ودعا أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للقصف على غزة وفتح ممر إنساني، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.