مسؤول في حكومة غزة: لا تنسيق حتى الآن مع مصر حول فتح معبر رفح

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وأكد أن "عملية فتح المعبر عملية فلسطينية مصرية مشتركة، تخضع لآليات عمل واضحة، وتستلزم تنسيقا مسبقا، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة"، مشيرا إلى غياب التنسيق، إضافة إلى القصف المكثف الذي تعرض له المعبر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".
أمس, 18:45 GMT
وقال كعبية لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "المسؤولين عن المعبر هم مصر من الناحية المصرية وحماس من الناحية الغزاوية"، مضيفًا: "نحن لا علاقة لنا إذا كان مغلقا أو مفتوحا، لأننا غير موجودين هناك ولا هذه مسؤوليتنا".
أمس, 10:11 GMT
وكانت تقارير صحفية غربية قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين مصريين لم تسمهم، أن "إسرائيل اتفقت مع أمريكا ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة، يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح".
فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس"، إنه "ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
15 أكتوبر, 10:32 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
والاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي ذات اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.