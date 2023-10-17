مسؤول في حكومة غزة: لا تنسيق حتى الآن مع مصر حول فتح معبر رفح

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سلامة، في تصريح خاص لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "كل ما يدور حاليًا بشأن فتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية وإخراج الأجانب، والحديث عن تهدئة تشمل فقط مناطق جنوب قطاع غزة، يأتي في سياق الحرب النفسية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن "عملية فتح المعبر عملية فلسطينية مصرية مشتركة، تخضع لآليات عمل واضحة، وتستلزم تنسيقا مسبقا، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة"، مشيرا إلى غياب التنسيق، إضافة إلى القصف المكثف الذي تعرض له المعبر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

أمس, 18:45 GMT

وقال كعبية لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "المسؤولين عن المعبر هم مصر من الناحية المصرية وحماس من الناحية الغزاوية"، مضيفًا: "نحن لا علاقة لنا إذا كان مغلقا أو مفتوحا، لأننا غير موجودين هناك ولا هذه مسؤوليتنا".

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أمس الاثنين، مشاهد حية ترصد تجدد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، تنتظر الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.

وأعلنت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، في وقت سابق، أنه "حتى الآن لم يتم إبلاغ الهلال الأحمر بما يجري الحديث عنه من فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، رغم أننا الجهة المسؤولة عن توزيع تلك المساعدات".

أمس, 10:11 GMT

وأضافت في حديثها لـ"الخليج 365": "حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي بموضوع فتح معبر رفح، رغم أن الهلال الأحمر الفلسطيني هو الجهة التي ستتولى استلام المساعدات وتوزيعها".

وكانت تقارير صحفية غربية قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين مصريين لم تسمهم، أن "إسرائيل اتفقت مع أمريكا ومصر على وقف مؤقت لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة، يبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح".

فيما قالت وزارة الاتصالات التابعة لحركة "حماس"، إنه "ليس لديها علم بأي تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، أو إدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة مقابل إخراج الأجانب".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

15 أكتوبر, 10:32 GMT

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

والاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.

وفي ذات اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.