خلافا لشعارات "حرية الرأي"... "بي بي سي" و"غارديان" بصدد طرد موظفيهما الداعمين لفلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وامتنعت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم أمس الاثنين، عن كشف هويات الصحفيين لكنها ذكرت أنهم عملوا في الشرق الأوسط وأبدوا إعجابهم بالمنشورات ذات الصلة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي أدانت أيضًا تصرفات إسرائيل.

ووصفت إحدى الرسائل حماس بأنها "مقاتلون من أجل الحرية".

بالإضافة إلى ذلك، قررت صحيفة "غارديان" عدم تجديد العقد مع رسام الكاريكاتير ستيف بيل، الذي تعاونت معه لمدة 40 عامًا، وجاء ذلك بعد أن اشتكى من قيام شبكة "إكس" بإزالة رسمه الكارتوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح رسام الكاريكاتير، الذي عمل في الصحيفة لأربع عقود، أنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله بعد أن رفع رسما لبنيامين نتنياهو.

ويظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بقفازات الملاكمة ويحمل مشرطا على بطنه محددا عليه خريطة لغزة مع تعليق: "يا سكان غزة، اخرجوا الآن".