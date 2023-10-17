شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء الفلسطينيين في غارات ليلية على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في هجمات المحتل الإسرائيلي المكثفة على جنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ.11، وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها على أحياء سكنية ومنازل في محافظتي رح وخانيونس اللتان شهدتها موجة نزوح كبيرة بناء على طلب إسرائيلي منذ ثلاثة أيام.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 60 فلسطينيا اسشهدوا ليل الاثنين/الثلاثاء بينهم نساء وأطفال جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.

هجمات إسرائيلية

وانتشل مسعفون وعمال إنفاذ جثث 25 شهيدًا على الأقل جراء هجمات الاحتلال على أربعة منازل متجاورة في شرق خان يونس.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة نقل 28 شهيدًا من منزل سكني يعود لعائلة زعرب جرى استهدافه في مدينة رفح.