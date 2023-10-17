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عشرات الشهداء الفلسطينيين في غارات ليلية على غزة

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د ب أ - غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء الفلسطينيين في غارات ليلية على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في هجمات المحتل الإسرائيلي المكثفة على جنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ.11، وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها على أحياء سكنية ومنازل في محافظتي رح وخانيونس اللتان شهدتها موجة نزوح كبيرة بناء على طلب إسرائيلي منذ ثلاثة أيام.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 60 فلسطينيا اسشهدوا ليل الاثنين/الثلاثاء بينهم نساء وأطفال جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.

ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى مليون شخص - موقع the national news

هجمات إسرائيلية

وانتشل مسعفون وعمال إنفاذ جثث 25 شهيدًا على الأقل جراء هجمات الاحتلال على أربعة منازل متجاورة في شرق خان يونس.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة نقل 28 شهيدًا من منزل سكني يعود لعائلة زعرب جرى استهدافه في مدينة رفح.

جرائم الاحتلال تتصاعد في قطاع غزة - موقع POLITICO
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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