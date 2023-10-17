شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 58 فلسطينيا غالبيتهم عمال من غزة فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 58 فلسطينيًا، غالبيتهم عمال من قطاع غزة، بعد طردهم من أماكن عملهم داخل أراضى الـ48 وهروبهم إلى الضفة الغربية، وذلك بعد أن تقطعت بهم السبل فى العودة إلى القطاع الذى يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق لليوم الحادى عشر على التوالى.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدرسة في مدينة "حلول" شمال محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية، واعتقلت من داخلها 30 عاملا من قطاع غزة، بعد إخضاعهم لتفتيش ميداني، وكان العمال أجبروا على مغادرة أماكن عملهم في أراضي الـ48، وتعرضوا للعنف وللاضطهاد، ولم يتسن لهم العودة أساسا إلى القطاع الذي أتوا منه لكسب العيش وبموافقة إسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا آخرين من أنحاء محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال 13 آخرين من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة أيضًا.

ومن محافظة "نابلس" الشمالية، جرى اعتقال فلسطينيين اثنين، أحدهما أسير مُحرر، بعد مداهمة منزليهما.