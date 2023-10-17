شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة بغزة: تلقينا نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض 500 منهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، ارتفاع عدد التبليغات عن مفقودين تحت أنقاض المنازل إلى نحو 1200، منها نحو 500 بلاغ عن أطفال.

وقال القدرة: "سجلت الطواقم المختصة قرابة 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، منها 500 بلاغ عن أطفال. ونأمل أن يكون منهم من لا يزال على قيد الحياة".

وكانت قد أعلنت مصادر فى مستشفيات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 74 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلى المستمر طوال الليل، والذى استهدف عددًا من المنازل على رؤوس ساكنيها فى رفح وخان يونس وفى دير البلح بجنوب ووسط القطاع، الذى يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق لليوم الـ 11 على التوالى.

وأفادت المصادر باستشهاد ثلاثة أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف استهدف منزلا في "دير البلح"، فيما استشهد 28 آخرون، بينهم أطفال ونساء في قصف لمنزل مكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه جنوب القطاع. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة (خان يونس) ما أدى إلى استشهاد 10 بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف. وأكد شهود عيان وصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى ناصر في خان يونس عقب قصف الطيران الحربي منزلا في الحي الهولندي غرب خان يونس.

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