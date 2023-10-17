شكرا لقرائتكم خبر عن وصول العشرات من الأمريكيين القادمين من إسرائيل إلى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل العشرات من المواطنين الأمريكيين القادمين من إسرائيل إلى قبرص فى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وذلك على متن أول سفينة إجلاء من قبل الولايات المتحدة وسط الأزمة المتصاعدة فى الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن 159 شخصا كانوا على متن السفينة الفاخرة "رابسودي أوف ذا سيز" التي غادرت مدينة "حيفا" في وقت سابق وأبحرت في اتجاه ميناء "ليماسول" في قبرص. وبدوره .. قال المسئول البارز في الحكومة القبرصية فيكتور بابادوبولوس - في تصريحات لوسائل إعلامية رسمية - إنه من المتوقع وصول المزيد من سفن الإجلاء خلال ال12 ساعة القادمة.

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