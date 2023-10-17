شكرا لقرائتكم خبر عن صحة فلسطين: ارتفاع عدد الشهداء بغزة لـ2837 شهيدا بينهم 936 امرأة و853 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 2837 في العدوان المتواصل الذي تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت ارتفاع عدد الشهداء فى قطاع غزة إلى 2778، وإصابة أكثر من 10 آلاف جريح.

وفي ‏‎الضفة الغربية استشهد 59 مواطنا، وأصيب أكثر من 1250 آخرون.

يشار إلى أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

وتعرض 3731 مبنى سكنيا تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي للتدمير بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.