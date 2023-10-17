باحث فلسطيني: قرار مجلس الأمن تغطية للاجتياح البري وأمريكا ستدخل مباشرة إذا فتحت الجبهة الشمالية

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دبي - محمود عبدالرازق - وفي حديث لإذاعة "الخليج 365"، توقع أبو فخر أن تقوم إسرائيل بالتوغّل البري بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبرا أن نجاح أو فشل هذه العملية البرية مرتبط بقدرة المقاومة الفلسطينية على التصدّي وإنزال الخسائر بالجيش الإسرائيلي، وقال إن "إسرائيل استدعت ثلاثمئة ألف جندي، ما يدل على جديّة بالغة في العملية البرية".
وأضاف أن "التقديرات تشير إلى أنه دإذا فُتحت الجبهة الشمالية فإن أمريكا ستتدخّل حتما في المعركة، أما إذا بقي القتال محصورا في غزة فتكون مهمة أمريكا تأمين الدعم المعنوي والسياسي وإرسال الأسلحة والذخائر".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.