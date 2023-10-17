باحث فلسطيني: قرار مجلس الأمن تغطية للاجتياح البري وأمريكا ستدخل مباشرة إذا فتحت الجبهة الشمالية

دبي - محمود عبدالرازق - وفي حديث لإذاعة "الخليج 365"، توقع أبو فخر أن تقوم إسرائيل بالتوغّل البري بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبرا أن نجاح أو فشل هذه العملية البرية مرتبط بقدرة المقاومة الفلسطينية على التصدّي وإنزال الخسائر بالجيش الإسرائيلي، وقال إن "إسرائيل استدعت ثلاثمئة ألف جندي، ما يدل على جديّة بالغة في العملية البرية".

وعن زيارة بايدن إلى إسرائيل، أشار إلى أن الزيارة سبقها إرسال بارجتين مع ألفي جندي أميركي في رسالة دعم معنوي وسياسي لإسرائيل ورسالة ردع لإيران و"حزب الله" بأن أمريكا ستنخرط مباشرة بالحرب إذا شنّ الحزب حربا ضد إسرائيل.

وأضاف أن "التقديرات تشير إلى أنه دإذا فُتحت الجبهة الشمالية فإن أمريكا ستتدخّل حتما في المعركة، أما إذا بقي القتال محصورا في غزة فتكون مهمة أمريكا تأمين الدعم المعنوي والسياسي وإرسال الأسلحة والذخائر".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وأمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفًا إسرائيليًا.