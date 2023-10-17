شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد موقف بلاده الثابت فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، موقف العراق الثابت فى دعم القضية الفلسطينية وشجب الانتهاكات على الشعب الفلسطينى، مؤكدا حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم والعيش بسلام وأمان.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي اليوم في القصر الرئاسي بروما، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا..وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتوسيع أطر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان على رغبة العراق في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وروما وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.

ونوه إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تصحر وجفاف، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة أزمة المياه التي تواجه العالم، مبينا أن العراق هي إحدى الدول التي تعاني من شح المياه الذي أثر على مجمل حياة العراقيين، معربا في الوقت نفسه عن أمله فى التوصل إلى تفاهمات مع دول المنبع تضمن حصة العراق العادلة من المياه .

وتابع أن الحكومة وضعت خططا طموحة لتحسين نظم إدارة المياه وترشيد الاستهلاك.

من جهته، أكد الرئيس الإيطالي على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون على مختلف الأصعدة وبما يخدم المصالح المشتركة.

وجدد الرئيس ماتريلا موقف بلاده الداعم لجهود العراق في ترسيخ وتعزيز أمنه واستقراره، مشيدا بالدور المحوري للعراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة .