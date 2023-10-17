اخبار الخليج

مجلس الوزراء السعودي: يجب وقف إطلاق النار فورا ورفع الحصار عن غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في جلسته، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في الرياض، التي أكد فيها على ضرورة تطبيق مبادرة السلام العربية التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "واس".
برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي - الخليج 365 عربي, 1920, 17.10.2023

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ترفض رفضا قاطعا دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة والدفع بعملية السلام.

وقبل يومين، أكد ، ، أن المملكة ترفض استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس الحياة اليومية للفلسطينيين.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - الخليج 365 عربي, 1920, 15.10.2023

15 أكتوبر, 09:42 GMT

وقال خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن، في الرياض، إنه يجب تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا