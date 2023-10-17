غضب شعبي عارم في ليبيا نتيجة قصف المدنيين في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - ورفع العلم الفلسطيني في الساحات العامة والمباني الرئيسية في ليبيا، تعبيرًا عن تعاطف الشعب الليبي مع القضية الفلسطينية.
الموقف الرسمي والشعبي
وحول الموقف العربي الرسمي يقول عبد السلام بأنه من ضمن المخططات الغربية إرغام الدول العربية على التطبيع "اتفاقية أبراهام" فلقد وقعت عديد الدول على ذلك، في محاولة لإدخال هذا الجسم في الأمة العربية، ولكن كانت الردود الرافضة كبيرة، متمنيًا أن يدخل هذا الرفض ويُصعد من أجل إجبار أمريكا وإسرائيل على وقف هذا العدوان.
الربيع العربي
التخاذل العربي
ووصف الزبير في تصريحه لـ"الخليج 365"، بأن "الموقف العربي متخاذل ولم يكن في مستوى الحدث، حتى أمريكا أفصحت عن وجهها الحقيقي البعيد كل البعد عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، ولكن كان هذا واضحا عندما يتم الاعتداء على المدنيين في القدس وغزة وحرمانهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تم الاعتداء على النساء وضربهن وتعنيفهن لم نر أي رد أمريكي أو من المجتمع الدولي، ولكن عندما تم الهجوم على غلاف غزة خرج المتشدقين بحقوق الإنسان وتكاثرت الردود السياسية كأن ما كان يحدث في السابق لم يحدث لبشر".
وأشار الزبير إلى أن هذا الأمر يعد ازدواجا في المعايير حيث كان من المفترض على أمريكا التزام الحياد وعدم التحيز لطرف بعينه خاصة وأنهم من يدعون بحقوق الانسان.
نصرة فلسطين
أمس, 14:53 GMT
واعتبر الزبير بأن العالم الآن انسلخ عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين وإنما رأينا الإعلام الكاذب الذي شوه المقاومة الفلسطينية التي تطالب بحرية الشعب الفلسطيني، واصفًا "هذا الفعل الإجرامي بأنه عودة الروح لقوات الكيان التي تعتبر أوهن من بيت العنكبوت".
جرائم حرب
وتابع بأن الدول الغربية والأوروبية دعمت الكيان الإسرائيلي بل ولم تسمح برفع العلم الفلسطيني ومعاقبة من يرفع هذا العلم أو من يتظاهر في سبيل الإنسانية وما يحدث في غزة، أكثر من 2800 قتيل أغلبهم نساء وأطفال وقصف طال الأطفال واعتبر الزبير أن هذه الأفعال تعد جرائم حرب ولكن أمريكا لا ترى ذلك وتعتبر المقاومة "إرهابية" وغضت الطرف عن قصف المدنيين في غزة.
وطالب المسؤولون العرب بعدم استقبال المسؤولين الأمريكيين لأنهم يحاولون تغيير مفهوم المقاومة وبأنها منبوذة من العرب وبأنها ضد الشعب الفلسطيني وهذا الكلام غير صحيح.