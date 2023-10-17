شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الجامعة العربية يبحث تطورات الوضع في غزة مع المفوض العام للأونروا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني. تناول الوضع الإنساني في غزة على نحو تفصيلي.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن الجانبين اتفقا على أن الحرب الجارية على المدنيين في غزة تُخاض من دون أي قواعد، وبلا أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، وأن المسؤولية في هذه الجرائم اليومية لا تقع على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحرب، والمذابح التي تُرتكب بحق الأبرياء.

وشدد الجانبان على أن الأولوية الآن هي فتح خط إمداد إنساني إلى داخل غزة بما يضمن إدخال المساعدات من مصر، والضغط على إسرائيل بالامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة. ونوه الأمين العام للجامعة العربية بالدور البطولي الذي تقوم به "الأونروا" في هذه الأزمة غير المسبوقة، وشدّ على أيدي موظفيها وأطقمها في القطاع وفي كل مكان، مُعرباً لمفوضها العام عن دعمه ومساندته للعمل الشجاع الذي يقوم به.