اخبار الخليج

السعودية تعلن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لمواطني 6 دول جديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة السياحة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الـ 6 دول تضم تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.

وكانت المملكة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، وذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار للمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها.

وإلى جانب مواطني الـ63 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى وهم المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات "الشنغن"، وجميع المقيمين في دول .

ووفقا لبيان وزارة السياحة السعودية، تتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

25 سبتمبر, 15:28 GMT

كما تمنح المملكة أيضاً تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.

وتعتزم السعودية المضي قدماً في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولاً ومناطق إضافية، تزامناً مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.
وتأتي الخطوة الجديدة لدعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى أكثر من 10%، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا