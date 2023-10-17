السعودية تعلن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لمواطني 6 دول جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة السياحة السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الـ 6 دول تضم تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.

وكانت المملكة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، وذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار للمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها.

وإلى جانب مواطني الـ63 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى وهم المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات "الشنغن"، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

ووفقا لبيان وزارة السياحة السعودية، تتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

25 سبتمبر, 15:28 GMT

كما تمنح المملكة أيضاً تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.

وتعتزم السعودية المضي قدماً في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولاً ومناطق إضافية، تزامناً مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.

وتأتي الخطوة الجديدة لدعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى أكثر من 10%، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.