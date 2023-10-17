الجزائر: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين العزل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى أن البيان صدر عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن.

وجرى الاجتماع برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أكد رفض الجزائر لعمليات الإبادة الجماعية، التي تتم بطريقة ممنهجة على يد قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات الإبادة ضد مدنيين عزل، مشيرًا إلى أن الجزائر تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

أمس, 07:33 GMT

وبحسب البيان، فإن الجزائر أكدت أن عمليات الإبادة والترحيل الجماعي لا يمكن أن تنهي الصراع، مشيرًا إلى أنها وجهت دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل.

يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.