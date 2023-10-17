وزير الخارجية اللبناني: لسنا دعاة حرب وهناك شرطان أساسيان للحفاظ على الهدوء والاستقرار

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دبي - محمود عبدالرازق - وتابع، مشددًا في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في بيروت: "نحن في لبنان لسنا هواة أو دعاة حرب، وإنما نرغب في الحفاظ على الهدوء والاستقرار".
أما ثاني شرط، بحسب بو حبيب، فهو "وضع حد لاستمرار التصعيد في غزة لليوم الـ11 على التوالي، الذي تحول إلى حقد أعمى على كل سكان القطاع، قد يؤدي إلى عواقب لا تُحْمَدُ عُقباها على الشعوب والدول في المنطقة، وعلى المصالح الدولية"، بحسب قوله.
أمس, 19:52 GMT
وأكد وزير الخارجية اللبناني في تصريحاته، أن "وقف التصعيد وحفلة الجنون يبدأ بفك الحصار وإيصال فوري للمساعدات، والغذاء، والماء، والدواء، والكهرباء إلى غزة، وهو أمر أكثر من ضروري وملح، لذلك نجدد الدعوة لكل عاقل في هذا العالم للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب المدمرة والعودة إلى التفاوض، وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على مستوطنة المطلة، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه وضع قواته في وضع التأهب، محذرا من أنه "إذا اقترف حزب الله خطأ فادحا سنرد بقوة مدمرة لم يعهدها من قبل".
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بـ"سقوط جريحين جراء سقوط صاروخ على مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف تلة الحمامص.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن "إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود".
أمس, 11:44 GMT
شار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم العاشر على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".