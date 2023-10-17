شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع الشهداء إلى 3 آلاف شهيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع إجمالي الشهداء الفلسطينيين إلى 3 آلاف اليوم الثلاثاء، مع مواصلة جيش الاحتلال عدوانه منذ السابع من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12500 جريح في قطاع غزة، و61 شهيدا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال كثفت خلال 24 ساعة الماضية من غاراتها ما أدى إلى استشهاد 80 شخصا وجرح العشرات.

طوفان الأقصى

بدأت عملية "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الاحلال الإسرائيلي ، وتمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.