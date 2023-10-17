شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: خططنا لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم برى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إنه يستعد للمرحلة التالية من الحرب في قطاع غزة، لكن الخطط قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشن هجوم بري وشيك.



ونسبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت، قوله -في مؤتمر صحفي- "نحن نستعد للمراحل القادمة من الحرب.. الجميع يتحدث عن الهجوم البري.. لم نذكر ما ستكون عليه، قد يكون شيئا مختلفا".



ولم يذكر المتحدث مزيدًا من التفاصيل.